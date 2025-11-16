क्रॉप शर्ट में अवनीत कौर का बोल्ड अंदाज, सिजलिंग पोज देख फैन बोला- 'उफ्फ कितनी...'
Sadhna Mishra
| Nov 16, 2025
टीवी से ओटीटी तक का सफर तय करने वाली अवनीत कौर एक बार फिर से चर्चा में हैं.
अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से सोशल मीडिया पर आग लगाने वाली एक्ट्रेस ने एक बार फिर से धमाका कर दिया है.
एक्ट्रेस ने अब व्हाइट क्रॉप शर्ट और ब्लू जींस में बोल्ड अंदाज दिखाया है.
फोटोज में अवनीत के सिजलिंग पोज फैंस के दिलों में आग लगा रहे हैं.
एक्ट्रेस के तस्वीरें यूजर्स को खूब पसंद आ रही हैं और वह जमकर तारीफ कर रहे हैं.
एक यूजर ने तो अवनीत की तस्वीरों पर कमेंट करते हुए लिखा, 'उफ्फ कितनी चिकनी हैं.'
अवनीत कौर की लेटेस्ट फोटोज अब इंटरनेट पर आग की तरह फैल रही हैं.
