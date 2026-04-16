हाथों में चूड़ा और लाल जोड़े में अवनीत कौर को देख फैंस हुए हैरान, ब्राइडल लुक देख पूछ रहे ये सवाल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 15, 2026
सोशल मीडिया सेंसेशन और एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनका ब्राइडल लुक है.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर ने हाल ही में दुल्हन के लिबास में अपनी कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर की है, जिन्हें देखकर फैंस के बीच खलबली मच गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, अक्सर अपनी बोल्ड फोटोज शेयर करने वाली अवनीत ने अब ब्राइडल लुक पोस्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में एक्ट्रेस के हाथों में गुलाबी चूड़ा और कलीरे नजर आ रहे हैं, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की शादी की चर्चा होने लगी है.
Source:
Bollywoodlife.com
इतना ही नहीं कमेंट बॉक्स में बधाइयों की बाढ़ आ गई है. एक यूजर ने लिखा, 'दुल्हनिया', दूसरे ने कहा 'बधाई हो.'
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत की इस पोस्ट में पर कई लोगों ने पूछा कि 'दूल्हा कौन है?' ऐसे ही तमाम कमेंट्स इस पोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, अवनीत का ये ब्राइडेल लुक उनकी फिल्म 'लव इन वियतनाम' के सेट का है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: साड़ी में बेहद खूबसूरत लगती हैं आशा भोसले की पोती जनाई भोसले
अगली वेब स्टोरी देखें.