Holi: अवनीत कौर ने जमकर खेला रंग, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'मेरी होली हैप्पी हो गई'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Mar 04, 2026

देशभर में होली का सेलिब्रेशन चल रहा है. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स भी होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं.

सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री से जुड़े सितारे होली सेलिब्रेशन की झलक सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं.

एक्ट्रेस अवनीत कौर ने होली के मौके पर तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने जमकर होली खेली है.

अवनीत कौर ने व्हाइट कलर की आउटफिट पहनी हुई है. उनके हाथ और गाल पर रंग नजर आ रहा है.

अवनीत कौर ने होली के त्योहार पर एक से बढ़कर पोज दिए और फैंस का दिल जीत लिया.

एक्ट्रेस की प्यारी स्माइल लोगों का ध्यान खींच रही हैं. उनकी होली वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं.

अवनीत की तस्वीरों पर एक फैन ने लिखा है, 'मेरी होली हैप्पी हो गई.' एक फैन ने लिखा है,'खूबसूरत.'

