अवनीत कौर की ये डिजाइनर कुर्तियां हैं कॉलेज लुक के लिए परफेक्ट, सिंपल लुक में लगेंगी कयामत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 18, 2025
टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर का फैशन सेंस बहुत कमाल का है. ऐसे में आप इनके कलेक्शन से आईडिया ले सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉलेज जाने के लिए चिकनकारी कुर्ती एक अच्छा ऑप्शन है. इस समय यह ट्रेंड में भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉलेज के लिए अवनीत कौर जैसे कॉटन प्रिंट कुर्ती भी परफेक्ट है. यह देखने में सिंपल भी लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप शार्ट कुर्ती के साथ पैंट भी पेयर कर पहन सकती हैं. यह देखने में एकदम कूल लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर की तरह आप अनारकली शार्ट कुर्ती भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉलेज के लिए आप अवनीत कौर की तरह लॉन्ग कुर्ती भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक बहुत प्यारा लगेगा.
Source:
Bollywoodlife.com
आप कॉलेज में कॉटन कुर्ती पहन कर भी जा सकती हैं. इसका लुक आपके खूबसूरती पर चार चांद लगा देगा.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की इन फिल्मों ने पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर की थी बंपर कमाई
अगली वेब स्टोरी देखें.