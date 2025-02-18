अवनीत कौर की ये डिजाइनर कुर्तियां हैं कॉलेज लुक के लिए परफेक्ट, सिंपल लुक में लगेंगी कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025

टीवी एक्ट्रेस अवनीत कौर का फैशन सेंस बहुत कमाल का है. ऐसे में आप इनके कलेक्शन से आईडिया ले सकती हैं.

कॉलेज जाने के लिए चिकनकारी कुर्ती एक अच्छा ऑप्शन है. इस समय यह ट्रेंड में भी है.

कॉलेज के लिए अवनीत कौर जैसे कॉटन प्रिंट कुर्ती भी परफेक्ट है. यह देखने में सिंपल भी लगेगा.

आप शार्ट कुर्ती के साथ पैंट भी पेयर कर पहन सकती हैं. यह देखने में एकदम कूल लगेगा.

अवनीत कौर की तरह आप अनारकली शार्ट कुर्ती भी पहन सकती हैं.

कॉलेज के लिए आप अवनीत कौर की तरह लॉन्ग कुर्ती भी कैरी कर सकती हैं. इसका लुक बहुत प्यारा लगेगा.

आप कॉलेज में कॉटन कुर्ती पहन कर भी जा सकती हैं. इसका लुक आपके खूबसूरती पर चार चांद लगा देगा.

