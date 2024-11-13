22 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं ये एक्ट्रेस, नेटवर्थ जान चौक जाएंगे आप
Ankita Kumari
| Nov 13, 2024
टीवी इंडस्ट्री की मशहूर एक्ट्रेस अवनीत कौर आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं.
एक्ट्रेस अवनीत कौर बहुत ही कम उम्र में ऊचाइयां छू रही हैं.
अवनीत कौर की इंस्ट्रग्राम फॉलोविंग काफी तगड़ी है. एक्ट्रेस को 31.9 मिलियन से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
वहीं अवनीत कौर की कुल संपत्ति करीब 7 करोड़ रुपये है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अवनीत कौर एक साल में टीवी, फिल्मों और म्यूजिक वीडियोज से तकरीबन 1 करोड़ रुपये की कमाई कर लेती हैं.
अवनीत कौर ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए भी लाखों में कमाती हैं.
अवनीत ने मात्र 21 साल की उम्र में ही मुंबई में खुद का आलीशान घर खरीद लिया.
अवनीत कौर को लग्जरी गाड़ियों का भी शौक है. एक्ट्रेस के पास 4 कारें हैं. हाल ही में उन्होंने लगभग 83 लाख की 'रेंज रोवर' खरीदी थी.
