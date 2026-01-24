अवनीत कौर ने पिंक ड्रेस पहनकर कराया फोटोशूट, लोग बोले- 'अब ना...'

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2026

टीवी और फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर अपने ग्लैमरस अंदाज के लिए जानी जाती हैं.

सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली अवनीत कौर की तस्वीरें आए दिन वायरल होती रहती हैं.

अवनीत कौर ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया और अपनी झलक फैंस को दिखाई है.

अवनीत कौर ने पिंक कलर की आउटफिट पहनी और अपना फिगर जमकर फ्लॉन्ट किया है.

एक्ट्रेस की लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और जिसे फैंस पसंद कर रहे हैं.

अवनीत कौर की फैंस तो तारीफ कर रहे हैं लेकिन तमाम यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया है.

एक यूजर ने लिखा है, 'अब ना विराट कोहली लाइक करेगा.' एक यूजर ने लिखा है, 'यही बचा है बस.'

