अवनीत कौर ने टू-पीस ड्रेस में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर, हुस्न देख पानी-पानी हुए फैंस
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 24, 2025
अवनीत कौर ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की बेहद दिलकश तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है.
इन तस्वीरों में अवनीत ब्राउन कलर के टू-पीस ड्रेस में अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करते नजर आ रही हैं.
एक्ट्रेस ने अपने लुक को ग्लोसी मेकअप, खुले बालों और गले में पर्ल नेकलेस के साथ कंप्लीट किया है.
इन हसीन फोटोज को शेयर करते हुए अवनीत ने कैप्शन में सिर्फ 'ब्राउन टोन्स...' लिखा और ब्राउन हार्ट इमोजी बनाई.
एक्ट्रेस का ये हॉट अवतार फैंस को इतना पसंद आया कि तस्वीरों पर अब तक दो लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.
बता दें कि, अवनीत कौर अक्सर अपनी तस्वीरों से सोशल मीडिया पर आग लगाती रहती हैं.
एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम पर 31 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.
वहीं अगर बात करें उनके वर्कफ्रंट की तो आखिरी बार वह फिल्म 'लव की अरेंज मैरिज' में नजर आईं थी.
