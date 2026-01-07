अवनीत कौर लहंगा पहन दिखाती हैं दिलकश अदाएं, फैंस हो जाते हैं खुश
Shashikant Mishra
| Jan 07, 2026
एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर कर लोगों का ध्यान खींचती हैं.
एक्ट्रेस अक्सर अलग-अलग आउटफिट में फोटोशूट कराने के बाद तस्वीरें शेयर करती हैं.
अवनीत कौर ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कर फैंस को खुश कर दिया है.
अवनीत कौर की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
अवनीत कौर ने लहंगे में एक से बढ़कर एक पोज देकर फैंस को दीवाना बनाया है.
एक्ट्रेस की अदाएं फैंस को इतनी ज्यादा पसंद आ रही हैं कि वह प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
अवनीत कौर की फीमेल फैंस उनके लहंगे से शादी पार्टी के लिए आइडिया ले सकती हैं.
