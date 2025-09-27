अवनीत कौर के स्टाइल पर फिदा फैंस, प्रियंका चोपड़ा से की तुलना
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 27, 2025
टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं.
अवनीत कौर 12 सितंबर को रिलीज हुई अपनी फिल्म 'लव इन वियतनाम' को लेकर सुर्खियों में हैं.
अवनीत कौर एक्टिंग के साथ ही अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए भी जानी जाती हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी अपनी बोल्ड अदाओं के लिए काफी मशहूर हैं.
अवनीत कौर ने एक बार फिर रिवीलिंग आउटफिट में ग्लमैरस फोटोशूट करवाया है.
अवनीत कौर लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस का अंदाज देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस प्रियंका चोपड़ा से उनकी तुलना कर रहे हैं.
