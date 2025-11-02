फ्रेंड्स के साथ निकलना है आउटिंग पर... तो अवनीत कौर की इन ड्रेसेज से लें टिप्स
Masummba Chaurasia
Nov 02, 2025
अवनीत ने हल्के ब्लू डेनिम ओवरऑल में अपना मॉडर्न और कूल अंदाज दिखाया.
स्लीवलेस डिजाइन और डीप नेकलाइन उनके पूरे आउटफिट को ग्लैमरस टच दे रहा है, जो फ्रेंड्स के साथ डे डेट के लिए बेहतरीन ऑप्शन है.
उन्होंने ब्राउन बेल्ट के साथ लुक को डिफाइन किया है, जिससे ड्रेस को स्ट्रक्चर और एलिगेंस दोनों मिला है.
गोल्डन ब्रेसलेट्स और छोटे ईयररिंग्स के साथ उन्होंने सॉफ्ट और एलीगेंट लुक बनाए रखा है.
उनका न्यूड टोट बैग न सिर्फ प्रैक्टिकल है बल्कि इस पूरे आउटफिट में न्यूट्रल बैलेंस भी ला रहा है.
अवनीत ने नेचुरल टोन मेकअप और हाई बन से अपने चेहरे को फोकस में रखा है, जो डेनिम लुक के साथ क्लासी लग रहा है.
ट्रैफिक और बिल्डिंग्स के बीच अवनीत का पोज़ बताता है कि कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ा फैशन स्टेटमेंट है.
