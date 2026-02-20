अवनीत कौर ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, लोग बोले- 'ये दुनिया में...'

Shashikant Mishra

छोटे और बड़े पर्दे पर नजर आने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.

अवनीत कौर अक्सर अपने ग्लैरमस फोटोशूट की झलक अपने फैंस को दिखाती रहती हैं.

एक्ट्रेस ने एक बार फिर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाया और खूबसूरत अदाएं दिखाई हैं.

अवनीत कौर का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

अवनीत कौर ने एक-एक तस्वीर में अपने फिगर को फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा है.

एक्ट्रेस की तस्वीरों को उनके तमाम चाहने वाले फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट कर रहे हैं.

एक फैन ने लिखा है, 'ये दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं.' एक फैन ने लिखा है, 'कमाल लगती हैं.'

