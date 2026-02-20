अवनीत कौर ने कराया ग्लैमरस फोटोशूट, लोग बोले- 'ये दुनिया में...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 20, 2026
छोटे और बड़े पर्दे पर नजर आने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर अक्सर अपने ग्लैरमस फोटोशूट की झलक अपने फैंस को दिखाती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने एक बार फिर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर फोटोशूट करवाया और खूबसूरत अदाएं दिखाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर ने एक-एक तस्वीर में अपने फिगर को फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की तस्वीरों को उनके तमाम चाहने वाले फैंस पसंद करने के साथ ही प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक फैन ने लिखा है, 'ये दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं.' एक फैन ने लिखा है, 'कमाल लगती हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: शादियों में पहनें रश्मिका मंदाना की तरह लंहगा, लगेंगी बहुत ज्यादा प्यारी
अगली वेब स्टोरी देखें.