लैवेंडर गाउन में परी बन इवेंट में पहुंची अवनीत कौर, मुस्कान देख फिदा हुए फैंन
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 02, 2025
अवनीत कौर लैवेंडर कलर की फ्लोई गाउन में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका आउटफिट ऑफ-शोल्डर और रफल्ड डिजाइन के साथ बेहद ग्रेसफुल लगा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
बैकग्राउंड और बोतल्स के साथ उनका ड्रेस कलर परफेक्टली मैच कर रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
नेचुरल मेकअप और ओपन हेयर ने उनके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत ने हाथ में परफ्यूम लेकर कैमरे के सामने शानदार पोज दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
उनके इस लुक से फैशन लवर्स को पार्टी या इवेंट स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन मिली.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत की इन तस्वीरों ने इंस्टाग्राम पर फैंस को दीवाना बना दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
कॉमेंट सेक्शन में यूजर्स ने उन्हें 'एंजल' और 'गॉर्जियस क्वीन' कहकर जमकर तारीफें कीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिवाली पार्टी के लिए जन्नत जुबैर से लें ट्रेडिशनल ड्रेस आइडिया, हद से ज्यादा बढ़ जाएगी खूबसूरती
अगली वेब स्टोरी देखें.