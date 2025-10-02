लैवेंडर गाउन में परी बन इवेंट में पहुंची अवनीत कौर, मुस्कान देख फिदा हुए फैंन

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Oct 02, 2025

अवनीत कौर लैवेंडर कलर की फ्लोई गाउन में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हैं.

उनका आउटफिट ऑफ-शोल्डर और रफल्ड डिजाइन के साथ बेहद ग्रेसफुल लगा रहा है.

बैकग्राउंड और बोतल्स के साथ उनका ड्रेस कलर परफेक्टली मैच कर रहा है.

नेचुरल मेकअप और ओपन हेयर ने उनके लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया दिया.

अवनीत ने हाथ में परफ्यूम लेकर कैमरे के सामने शानदार पोज दिए.

उनके इस लुक से फैशन लवर्स को पार्टी या इवेंट स्टाइलिंग के लिए परफेक्ट इंस्पिरेशन मिली.

अवनीत की इन तस्वीरों ने इंस्टाग्राम पर फैंस को दीवाना बना दिया है.

कॉमेंट सेक्शन में यूजर्स ने उन्हें 'एंजल' और 'गॉर्जियस क्वीन' कहकर जमकर तारीफें कीं.

