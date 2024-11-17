अवनीत कौर की सादगी के आगे पलक तिवारी भी लगेंगी फीकी, देसी लुक में ढाया कहर
Pratibha Gaur
| Nov 17, 2024
अवनीत कौर अपने ग्लैमरस लुक्स और बोल्डनेस से फैंस के होश उड़ा देती हैं.
अवनीत ने लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह येलो साड़ी पहनें दिख रही हैं.
इस साड़ी के साथ अवनीत के झुमकों पर फैंस का दिल अटक गया है.
इस फोटो में अवनीत कौर सीढ़ियों पर खड़े होकर पोज दे रही हैं.
फोटोज में अवनीत का न्यूड मेकअप उनके लुक में चार चांद लगा रहा है.
साड़ी में अवनीत की इन तस्वीरों को देख फैंस का दिल घायल हो गया है.
इस तस्वीर में अवनीत कौर अपनी क्यूट स्माइल से लोगों का दिल लूट रही हैं.
अवनीत की इन तस्वीरों पर लाखों की संख्या से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.
इस तस्वीर में अवनीत कौर अपने बालों को हटाकर पोज दे रही हैं.
अवनीत कौर ने इस साड़ी और ब्लाउज में अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट कर रही हैं.
