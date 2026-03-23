हद से ज्यादा छोटे कपड़ों में अवनीत कौर ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, बोल्डनेस देख फैंस हुए पानी-पानी
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 23, 2026
छोटे पर्दे से बड़े पर्दे तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस अवनीत कौर एक बार फिर अपनी तस्वीरों को लेकर चर्चा में हैं.
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अवनीत कौर अक्सर अपनी फोटोज से इंटरनेट का पारा हाई करती रहती हैं.
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लेकिन इस बार एक्ट्रेस ने हद से ज्यादा छोटी ड्रेस में फोटोज शेयर कर फैंस को पानी-पानी कर दिया है.
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लेटेस्ट पोस्ट में अवनीत को रेड शॉर्ट्स को ब्राउन क्रॉप टॉप के साथ कैरी किए हुए देखा जा सकता है.
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इस फोटो में एक्ट्रेस की बोल्डनेस लोगों के पसीने छुड़ा रही है.
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हद से ज्यादा बोल्ड फोटोज को इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'नेटफ्लिक्स और...'
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इसके साथ उन्होंने आईसक्रीम, कोल्ड्रिंक और हार्ट इमोजी शेयर की. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें चंद मिनटों में वायरल हो गई.
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