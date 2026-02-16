वेडिंग पार्टी के लिए परफेक्ट है अवनीत कौर की ये आउटफिट

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 16, 2026

एक्ट्रेस अवनीत कौर अपने स्टाइलिश ड्रेस पहनने के लिए जानी जाती हैं.

अवनीत कौर ने हाल ही में रेड कलर की आउटफिट फोटोशूट करवाया है.

उन्होंने रेड कलर के गाउन पहनकर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया है.

एक्ट्रेस की एक बढ़कर से एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

अवनीत कौर की लेटेस्ट फोटोज को फैंस द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.

अवनीत कौर की तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही उन पर प्यारे कमेंट आ रहे हैं.

उनकी इस ड्रेस को फीमेल फैंस शादी के सीजन में पार्टी में ट्राई कर सकती हैं.

