वेडिंग पार्टी के लिए परफेक्ट है अवनीत कौर की ये आउटफिट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 16, 2026
एक्ट्रेस अवनीत कौर अपने स्टाइलिश ड्रेस पहनने के लिए जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर ने हाल ही में रेड कलर की आउटफिट फोटोशूट करवाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने रेड कलर के गाउन पहनकर अपना ग्लैमरस अंदाज दिखाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की एक बढ़कर से एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर की लेटेस्ट फोटोज को फैंस द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर की तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही उन पर प्यारे कमेंट आ रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
उनकी इस ड्रेस को फीमेल फैंस शादी के सीजन में पार्टी में ट्राई कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ब्लू साड़ी में 'धुरंधर' एक्ट्रेस ने दिखाई दिलकश अदाएं, कातिलाना अंदाज देख थम गई सबकी धड़कनें!
अगली वेब स्टोरी देखें.