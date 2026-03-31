लाल लिबास में अवनीत कौर ने ढाया कहर, बोल्ड अदाओं पर थम जाएंगी निगाहें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 31, 2026
टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन अवनीत कौर अक्सर अपनी बोल्ड तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब एक बार फिर एक्ट्रेस ने हर किसी के पसीने छुड़ा दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो लाल लिबास में बेहद कातिल नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में एक्ट्रेस को शॉर्ट साइड कट स्कर्ट और शॉर्ट टॉप में देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत ने अलग-अलग पोज में अपनी बोल्ड अदाएं दिखाते हुए कई सारी तस्वीरें शेयर की है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने फोटोज से साथ कैप्शन में लिखा, 'हां, मैं वही लड़की हूं और मैं शुरू से ऐसी ही हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत कौर की इन पिक्चर्स पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सुरभि ज्योति ने शॉर्ट ड्रेस में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, 37 साल में बनेंगी मां
अगली वेब स्टोरी देखें.