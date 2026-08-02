शिमरी ड्रेस में दिखा अवनीत कौर का कातिलाना अंदाज, एक-एक पोज पर फिदा हुए फैंस
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| Aug 02, 2026
एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन अवनीत कौर की नई तस्वीरें सामने आई है.
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इन फोटोज को अवनीत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें वो शिमरी ड्रेस में नजर आ रही है.
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Avneet Kaur Instagram
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ओपन वेवी हेयर्स और मिनिमल एक्सेसरीज के साथ एक्ट्रेस ने अपने लुक को बेहद स्टाइलिश रखा है.
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एक तस्वीर में अवनीत ने दोनों हाथों में से एक को सिर के ऊपर बालों पर रखा और कैमरे की तरफ देखते हुए बेहद ग्लैमरस पोज दिया.
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दूसरी तस्वीर में साइड से पोज देते हुए अवनीत ने अपने कर्व्स को फ्लॉन्ट किया.
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फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'Femme fatale' जो उनके अंदाज से बिल्कुल मेल खा रहा है.
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अवनीत के इन अलग-अलग पोज में ग्लैमर के साथ जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी देखने को मिला. फैंस एक्ट्रेस की तस्वीरों पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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