पिंक टॉप और ड्रीमी स्माइल में अवनीत कौर ने मचाया तहलका, टैटू से लूटी लाइमलाइट

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Nov 14, 2025

अवनीत कौर अक्सर अपनी फोटोज से तहलका मचाती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सबको हैरान कर दिया है.

Source: Bollywoodlife.com

अवनीत ने इस बार पिंक क्रॉप टॉप और ब्लू जींस में अपना ट्रेंडी लुक दिखाया है, जो उनपर खूब जच रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने अपने नए लुक में कैमरे के सामने कई दिलकश और स्टाइलिश पोज दिए, जो अब वायरल हो रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस फोटोशूट में अवनीत ने अपना टैटू फ्लॉन्ट करते हुए अपनी बोल्डनेस से फैंस को दीवाना बना दिया.

Source: Bollywoodlife.com

तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने मजेदार कैप्शन लिखा.

Source: Bollywoodlife.com

अवनीत ने लिखा, 'आप उस हफ्ते मेरे कमरे के लुक से बता सकते हैं कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है.'

Source: Bollywoodlife.com

उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे अपने घुंघराले बाल बहुत पसंद हैं, क्या आपको नहीं?'

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर अब फैंस दिल खोलकर रिएक्शन दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: ऑफ शोल्डर ड्रेस में राशि खन्ना ने दिखाई किलर ब्यूटी, इंटरनेट पर तस्वीरों ने लगाई आग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.