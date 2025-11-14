पिंक टॉप और ड्रीमी स्माइल में अवनीत कौर ने मचाया तहलका, टैटू से लूटी लाइमलाइट
Sadhna Mishra
Nov 14, 2025
अवनीत कौर अक्सर अपनी फोटोज से तहलका मचाती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने सबको हैरान कर दिया है.
अवनीत ने इस बार पिंक क्रॉप टॉप और ब्लू जींस में अपना ट्रेंडी लुक दिखाया है, जो उनपर खूब जच रहा है.
एक्ट्रेस ने अपने नए लुक में कैमरे के सामने कई दिलकश और स्टाइलिश पोज दिए, जो अब वायरल हो रहे हैं.
इस फोटोशूट में अवनीत ने अपना टैटू फ्लॉन्ट करते हुए अपनी बोल्डनेस से फैंस को दीवाना बना दिया.
तस्वीरें शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने मजेदार कैप्शन लिखा.
अवनीत ने लिखा, 'आप उस हफ्ते मेरे कमरे के लुक से बता सकते हैं कि मेरी जिंदगी कैसी चल रही है.'
उन्होंने आगे लिखा, 'मुझे अपने घुंघराले बाल बहुत पसंद हैं, क्या आपको नहीं?'
एक्ट्रेस के इस पोस्ट पर अब फैंस दिल खोलकर रिएक्शन दे रहे हैं.
