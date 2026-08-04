इंटरनेट पर छाया अवनीत कौर का न्यूयॉर्क लुक, कैजुअल अंदाज में खींचा सबका ध्यान
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 03, 2026
अवनीत कौर ने इंस्टा पर न्यूयॉर्क से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका स्टाइलिश और कंफर्टेबल लुक देखने को मिल रहा है.
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फोटोज में अवनीत ने व्हाइट फिटेड फुल स्लीव टॉप के साथ ब्लैक शॉर्ट्स कैरी किए है, जो सिंपल होने के बावजूद काफी स्टाइलिश है.
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अवनीत ने ब्लू डेनिम बेस वाली NY कैप पहनी है. खुले बालों के साथ ये कैप उनके न्यूयॉर्क स्टाइल को और भी कूल बना रही है.
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एक्ट्रेस ने बालों को खुला रखा और उन्हें सॉफ्ट वेव्स में स्टाइल किया. लाइट मेकअप और नेचुरल लुक उनके आउटफिट के साथ खूब जंच रहा है.
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अवनीत ने ब्लैक स्ट्रैप्ड हील्स पहनी हैं, जिन्हें उन्होंने व्हाइट सॉक्स के साथ पेयर किया.
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अवनीत ने न्यूयॉर्क की सड़कों और सीढ़ियों पर कई मजेदार पोज दिए.
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इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'या तो न्यू यॉर्क या फिर कहीं नहीं, मेरे लिए हमेशा न्यू यॉर्क ही रहेगा.'
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