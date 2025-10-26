पार्टी में लड़कों को करना है क्लीन बोल्ड, तो अवनीत कौर के इस लुक को करें कॉपी
Oct 26, 2025
एक्ट्रेस अवनीत कौर ने ब्लैक ड्रेस में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर कर इंटरनेट पर हलचल मचा दी है.
फोटोज में अवनीत किसी रेस्टोरेंट में रिलैक्स मूड में पोज देती नजर आ रही हैं. उनका लुक काफी गॉर्जियस लग रहा है.
तस्वीरें शेयर करते हुए अवनीत ने कैप्शन में लिखा, 'कई जगहों पर दौरा कर रही हूं.'
फैंस उनकी ड्रेस और एक्सप्रेशन पर दिल खोलकर तारीफें कर रहे हैं.
बता दें कि, अवनीत बचपन से ही एक्टिंग की दुनिया में हैं. उन्होंने सिर्फ 8 साल की उम्र में टीवी पर डेब्यू किया था.
डांस शोज से लेकर टीवी सीरियल्स तक का सफर तय करने के बाद अवनीत अब फिल्मों में अपना जलवा बिखेर रही हैं.
हाल ही में उनकी फिल्म 'लव इन वियतनाम' रिलीज हुई थी, जिसे दर्शकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला था.
