दिवाली पार्टी में धड़काना है लड़कों का दिल, रिक्रिएट करें अवनीत कौर का ये लहंगा डिजाइन
Sadhna Mishra
| Oct 12, 2025
अवनीत कौर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जो फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है.
इन फोटोज में एक्ट्रेस ग्रे कलर के डिजाइनर लहंगे में बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट लग रही हैं.
एक फोटो में वह टेबल का सहारा लेटे हए अपनी शानदार हेयरस्टाइल फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
रैंडम क्लिक में ड्रेस को ठीक करते हुए एक्ट्रेस की नैचुरल ब्यूटी और एक्सप्रेशन सबका दिल जीत रहे हैं.
पिक्चर्स में अवनीत का शर्मीला और ग्रेसफुल अंदाज उनके दिवाली लुक को और भी खास बना रहा है.
पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'दिवाली का मौसम बस आने वाला है.'
एक्ट्रेस का ये लुक फैंस को खूब भा रहा है. अगर आप भी दिवाली पार्टी के लिए ऑप्शन ढूंढ रही हैं, तो अवनीत के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं.
