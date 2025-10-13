दिवाली पार्टी में धड़काना है लड़कों का दिल, रिक्रिएट करें अवनीत कौर का ये लहंगा डिजाइन

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Oct 12, 2025

अवनीत कौर ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जो फैंस के दिलों की धड़कन बढ़ा दी है.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटोज में एक्ट्रेस ग्रे कलर के डिजाइनर लहंगे में बेहद ग्लैमरस और एलिगेंट लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक फोटो में वह टेबल का सहारा लेटे हए अपनी शानदार हेयरस्टाइल फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

रैंडम क्लिक में ड्रेस को ठीक करते हुए एक्ट्रेस की नैचुरल ब्यूटी और एक्सप्रेशन सबका दिल जीत रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

पिक्चर्स में अवनीत का शर्मीला और ग्रेसफुल अंदाज उनके दिवाली लुक को और भी खास बना रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

पोस्ट को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'दिवाली का मौसम बस आने वाला है.'

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस का ये लुक फैंस को खूब भा रहा है. अगर आप भी दिवाली पार्टी के लिए ऑप्शन ढूंढ रही हैं, तो अवनीत के इस लुक को ट्राई कर सकती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: कृति सेनन की तरह पहना ऑफ शोल्डर गाउन, पार्टी में लट्टू हो जाएंगे लोग

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.