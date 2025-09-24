भारी भरकम ज्वैलरी और देसी लुक में छा गईं अवनीत कौर, सर से पांव तक लगी अप्सरा!
Sadhna Mishra
| Sep 24, 2025
एक्ट्रेस अवनीत कौर आए दिन अपनी तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई करती रहती हैं.
हालांकि, एक्ट्रेस ने अब पारंपरिक ड्रेस वाली कुछ फोटोज से तहलका मचाया है.
लेटेस्ट तस्वीरों में अवनीत ने गहनों और डार्क मेकअप के साथ ट्रेडिशनल लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया.
पिक्चर्स में फैन्स अवनीत की अदाओं और पोज को देखकर फिदा हो गए और जमकर प्यार लुटाने लगे.
इन खूबसूरत तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने फैंस को खास अंदाज में नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं.
फोटोज में अवनीत सर से पांव तक अप्सरा लग रही है. फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
बता दें कि, हाल ही में अवनीत कौर फिल्म 'लव इन वियतनाम में नजर आई थीं और फैंस ने उनके रोल को खूब पसंद किया.'
