ब्लैक स्लिट ड्रेस में अवनीत कौर ने दिखाया हॉट अंदाज, किलर पोज देख थम गईं फैंस की धड़कनें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 29, 2026
सोशल मीडिया क्वीन अवनीत कौर ने एक बार फिर अपनी बोल्ड अदाओं से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस की धड़कनें रुक सी गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन तस्वीरों में अवनीत ब्लैक हाई थाई स्लिट ड्रेस में किसी ब्लैक ब्यूटी से कम नहीं लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन पिक्चर्स में एक्ट्रेस को ब्लैक एंड व्हाइट लुक में कातिल अदाओं के साथ किलर पोज देते हुए देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फोटोज में अवनीत को कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी टोंड लेग्स फ्लॉन्ट करने देखा जा सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'मुझे ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें बहुत पसंद हैं.'
Source:
Bollywoodlife.com
जैसे ही ये तस्वीरें सामने आईं, मिनटों में ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और ये पसंद को बहुत पसंद भी आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ब्लैक ब्यूटी बनीं अशनूर कौर! दुबई के समंदर में लगाया ग्लैमर का तड़का, तस्वीरें देख हो जाएंगे कायल
अगली वेब स्टोरी देखें.