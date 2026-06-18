अवनीत कौर की ग्लैमरस अदाएं देख फैंस का धड़का दिल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 18, 2026
एक्ट्रेस अवनीत कौर ने एक बार फिर अपनी ग्लैमरस अदाएं दिखाकर फैंस का ध्यान खींचा है.
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अवनीत कौर ने गुरुवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं.
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एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और फोटोज शेयर होते ही वायरल हो जाती हैं.
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एक्ट्रेस अवनीत कौर ने रिवीलिंग ड्रेस पहनी थी और उन्होंने अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है.
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अवनीत कौर की अदाएं देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस का दिल धड़क रहा है.
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अवनीत कौर की नई तस्वीरें पर फैंस अपने दिल की बात लिखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं.
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अवनीत कौर कई बार बोल्डनेस को लेकर ट्रोल भी हो जाती हैं, हालांकि उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता है.
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