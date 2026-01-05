अवनीत कौर ने ऑफ-शोल्डर ड्रेस में गिराई बिजली, किलर अदाएं देख फैंस के छूटे पसीने!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 05, 2026
टीवी से लेकर वेब सीरीज तक अपने हुस्न का जलवा दिखाने वाली अवनीत कौर ने एक बार फिर इंटरनेट पर आग लगा दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका अब तक का सबसे बोल्ड लुक देखने को मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
पिक्चर्स में एक्ट्रेस ऑफ-शोल्ड बोल्ड ड्रेस पहने नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ड्रेस में अवनीत कौर अपना कर्वी फिगर खूब फ्लॉन्ट किया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने इस बोल्ड ड्रेस में कभी बैक साइड तो कभी फ्रंट से कातिल अदाएं दिखाते हुए पोज दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में अवनीत कौर की अदाएं और फिगर देखकर फैंस पानी-पानी हुए जा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अवनीत की ये तस्वीरें इंटरनेट पर आग लगा रही हैं. फैंस एक्ट्रेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'द राजा साब' एक्ट्रेस ने ऑफ शोल्डर ड्रेस में ढाया कहर, तस्वीरें देख फैंस का धड़का दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.