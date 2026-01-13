विंटर फैशन हो तो ऐसा! स्टाइलिश स्वेटर और Muffs पहन सर्दी का लुत्फ उठाने निकलीं अवनीत कौर

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 13, 2026

फैशन के मामले में एक्ट्रेस अवनीत कौर का कोई तोड़ नहीं है. सर्दी हो या गर्मी हर सीजन में वो स्टाइलिश दिखने का तरीका ढूंढ ही लेती हैं.

अवनती ने अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो सर्दी का लुत्फ उठाने के लिए सैर पर निकली हैं.

लेटेस्ट फोटोज में एक्ट्रेस बर्फीली हवाओं के बीच अपने विंटर फैशन का जलवा बिखेर रही हैं.

इन पिक्चर्स में अवनती ब्लू कलर के स्टाइलिश स्वेटर और चेक वाली पैंट पहने नजर आ रही हैं.

वहीं कानों को ठंड से बचाने के लिए मफ्स भी पहने हुए नजर आ रही हैं.

इन फोटोज को शेयर करते हुए अवनीत ने कैप्शन में लिखा, 'सारे मजे एक जगह पर.'

एक्ट्रेस कभी खाने के का लुत्फ लेती नजर आ रही हैं, तो कभी अलाव के पास पोज दे रही है.

