हांगकांग की सड़कों पर अवनीत कौर ने जंपसूट में ढाया कहर, दिए ऐसे पोज कि देखते रह गए लोग!
Sadhna Mishra
| Feb 27, 2026
अपनी बोल्डनेस और बेबाक स्टाइल के लिए मशहूर अवनीत कौर ने एक बार फिर अपने लुक से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है.
अवनीत ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ नई फोटोज शेयर की हैं.
एक्ट्रेस की तस्वीरें हांगकांग शहर की है, जहां वो इन दिनों वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं.
पिक्चर्स में एक्ट्रेस जंपसूट पहने नजर आ रही हैं. इसमें उनका लुक बेहद बोल्ड दिखाई दे रहा है.
फोटोज में एक्ट्रेस को ऊंची बिल्डिंग पर पोज देते हुए देखा जा सकता है.
इन पिक्चर्स को शेयर करते हुए अवनीत ने कैप्शन में लिखा, 'हे हांगकांग'
उन्होंने आगे लिखा, 'नई जगहों का सफर करना बहुत पसंद है'
अवनीत कौर की जंपसूट वाली ये हॉट फोटोज फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
