आयुष्मान खुराना की पत्नी हैं बेहद खूबसूरत और गॉर्जियस, तस्वीरें देख हो जाएंगे फैन
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 08, 2025
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी को एक बार फिर से ब्रेस्ट कैंसर हो गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आयुष्मान की पत्नी पेशे से एक लेखक और निर्देशक हैं. वो सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ताहिरा का ड्रेसिंग सेन्स बहुत शानदार है. ये सभी ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
व्हाइट कलर के साड़ी में ताहिरा बेहद खूबसूरत नजर आ रहीं हैं. आप भी ऐसी साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ताहिरा की अदाएं बेहद मनमोहक हैं. स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी में ये बहुत हॉट लग रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ताहिरा सूट में भी बेहद गॉर्जियस नजर आ रहीं हैं. इनका फोटो पोज भी शानदार है.
Source:
Bollywoodlife.com
डाउन शोल्डर ब्लाउज के साथ साड़ी में भी एक्ट्रेस बेहद कमाल लग रहीं हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: काम के लिए दर-दर भटके ये 8 टीवी स्टार्स, एक एक्टर तो 6 साल से...
अगली वेब स्टोरी देखें.