दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का नाम रखा 'दुआ', अपने बच्चे के लिए भी देखें इससे जुड़े नाम

दीपिका पादुकोण ने अपनी बेटी का नाम रखा 'दुआ', अपने बच्चे के लिए भी देखें इससे जुड़े नाम
Ankita Kumari
| Nov 02, 2024
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी बेटी की एक खूबसूरत तस्वीर दिवाली के दिन शेयर की.
दोनों पेरेंट्स ने अपनी नन्ही सी गुड़िया का नाम 'दुआ' रखा है.
दुआ नाम का मतलब प्रार्थना होता है और दीपिका ने अपनी बेटी का नाम यह इसलिए रखा क्योंकि वह उनकी प्रार्थनाओं का फल है.
आइए हम आपको दुआ नाम से जुड़े कुछ और नाम बताते हैं, जिन्हें आप अपने बच्चे के लिए रख सकते हैं.
आप अपनी बेटी का नाम 'याचना' रख सकते हैं, जिसका अर्थ प्रार्थना होता है.
अपने प्यारे-से बेटे के लिए आप 'हिरवंश' नाम को भी चुन सकते हैं.
आप अपने बेटे का नाम 'आशीष' रख सकते हैं, जिसका मतलब आशीर्वाद होता है.
अपने अपने बच्चे का नाम 'रेहान' भी रख सकते हैं, जिसका अर्थ भगवान का आशीर्वाद होता है.
आप अपनी नन्ही परी का नाम 'दुआश्रीं' भी रख सकते हैं.
