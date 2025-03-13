होली पार्टी में बजाएं ये शानदार लेटेस्ट हिंदी गाने, म्यूजिक सुन ठुमकने लगेंगे लोग
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 13, 2025
'बदरी की दुल्हनिया' भी शानदार गाना है. यह गाना होली पार्टी के लिए एकदम परफेक्ट है.
'बलम पिचकारी' की डांस के लिए बेस्ट है. इसका लिरिक्स भी कमाल का है.
'गोरी तू लठ मार' में मथुरा की लठमार होली का जिक्र है. यह भी शानदार गाना है.
'अंग से अंग लगाना' गाना भी होली पर डांस करने के लिए एकदम परफेक्ट है. इसे भी आप पार्टी में बजा सकते हैं.
'सिलसिले' फिल्म का गाना 'रंग बरसे' भी बहुत शानदार है. इसे भी आप बजा सकते हैं.
होली में नाचने के लिए 'होली खेले रघुबीरा अवध में' गाना भी बहुत शानदार है.
इस समय 'जोगी जी धीरे धीरे' गाना भी बहुत ट्रेंड कर रहा है. आप इस पर भी नाच सकते हैं.
