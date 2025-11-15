'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी पर खूब जंचते हैं इंडियन आउटफिट
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 15, 2025
एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा 17 साल की हो चुकी हैं. वह अलग-अलग आउटफिट में तस्वीरें शेयर करती हैं.
हर्षाली मल्होत्रा वेस्टर्न से लेकर इंडियन आउटफिट में फोटोशूट करवाती हैं और झलक दिखाती हैं.
हर्षाली मल्होत्रा इंडियन आउटफिट में ज्यादा खूबसूरत नजर आती हैं. फैंस उनकी जमकर तारीफ करते हैं.
हर्षाली मल्होत्रा सलवार-सूट में काफी प्यारी लगती हैं और उनकी तस्वीरें आते ही वायरल हो जाती हैं.
हर्षाली मल्होत्रा अलग-अलग स्टाइल के सूट पहनकर अपनी तस्वीरें फैंस को दिखाती रहती हैं.
हर्षाली मल्होत्रा सूट के अलावा साड़ी पहनकर अपनी झलक दिखाकर लोगों का ध्यान खींचती हैं.
हर्षाली मल्होत्रा लहंगा पहनकर फैंस के दिल धड़का देती हैं. उनकी तस्वीरों पर फैंस प्यार लुटाते हैं.
