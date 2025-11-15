सादगी में भी फैंस का करार छीन लेती हैं 'बजरंगी भाईजान' की मुन्नी, आप भी ले सकती हैं टिप्स
Sadhna Mishra
| Nov 15, 2025
बजरंगी भाईजान की 'मुन्नी' हर्षाली मल्होत्रा अब बड़ी हो गई हैं और अक्सर अपने सूट लुक्स से धूम मचाती हैं.
बनारसी पैटर्न अनारकली सूट, गोल्डन एक्सेसरीज में हर्षाली का ट्रेडिशनल लुक कमाल का लग रहा है.
पीच कलर के शरारा सूट में ब्रेडेड हेयरस्टाइल और लाइट मेकअप के साथ हर्षाली ने सादगी में भी फैंस को घायल कर दिया.
ब्लैक सूट और ब्लैक-व्हाइट दुपट्टे में हर्षाली का सटल मेकअप और ओपन हेयर वाला लुक फैंस का दिल जीत ले गया.
ऑरेंज पटियाला सूट और ब्रेडेड हेयरस्टाइल में हर्षाली का देसी लुक सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा.
रेड-पिंक सूट में मैचिंग दुपट्टे और नेचुरल ब्यूटी के साथ हर्षाली का सिंपल लुक लोगों को खूब पसंद आया.
येलो शरारा सूट और मैचिंग ज्वेलरी में हर्षाली ने ग्लैमरस फोटो से हर किसी का दिल जीत लिया.
