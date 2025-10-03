'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' का रेड आउटफिट में अंदाज देख फिदा हुए फैंस
Shashikant Mishra
| Oct 03, 2025
सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में काम करने वाली हर्षाली मल्होत्रा यानी 'मुन्नी' लोगों के बीच काफी पॉपुलर हैं.
हर्षाली मल्होत्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपने फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
हर्षाली मल्होत्रा ने एक बार फिर फोटोशूट करवाया है. उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
17 साल की हर्षाली मल्होत्रा ने रेड कलर की आउटफिट में खूबसूरत पोज दिए हैं. फैंस इन तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं.
'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' की तस्वीरों को देखकर फैंस प्यारे कमेंट कर रहे हैं. फैंस को उनका अंदाज पसंद आ रहा है.
हर्षाली मल्होत्रा की इंस्टाग्राम पर जबरदस्त फॉलोइंग है. उन्हें 36 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं.
हर्षाली मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके एक से बढ़कर एक फोटोज और वीडियोज देखने को मिल जाएंगे.
