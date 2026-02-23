'बैटल ऑफ गलवान' की हसीना ने साड़ी में ढाया कहर, तस्वीरें देख दिल हार बैठेंगे फैंस!
Sadhna Mishra
| Feb 23, 2026
पर्दे पर अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली एक्ट्रेस चित्रांगदा अब अपने लुक से कहर ढा रही हैं.
'बैटल ऑफ गलवान' की एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने साड़ी में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है.
इस तस्वीरों में चित्रांगदा ने एक से बढ़कर एक पोज दिए, जिनसे फैंस नजरें नहीं हटा पा रहे हैं.
इन फोटोज में चित्रांगदा की कातिल अदाएं और साड़ी पहनने का उनका तरीका फैंस को खूब पसंद आ रहा है.
एक्ट्रेस की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है.
बता दें कि, जल्द ही चित्रांगदा सिंह सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगी.
Thanks For Reading!
