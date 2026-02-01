'बैटल ऑफ गलवान' की एक्ट्रेस ने व्हाइट साड़ी में ढाया कहर, तस्वीरें देख नजरें हटाना होगा मुश्किल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 01, 2026
एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने अपनी ताजा तस्वीरों से साबित किया है कि, सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अब व्हाइट साड़ी में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की है, जो देखते ही देखते वायरल हो गई.
Source:
Bollywoodlife.com
चित्रांगदा ने साड़ी में एक से बढ़कर एक कई पोज दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की ये फोटोज उनके फैंस को खूब पसंद आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि, चित्रांगदा जल्द ही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आने वाली हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इसमें वे सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी.
Source:
Bollywoodlife.com
सलमान खान और चित्रांगदा की ये फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: OTT की इन वेब सीरीज को देखते ही टेंशन हो जाएगी छूमंतर
अगली वेब स्टोरी देखें.