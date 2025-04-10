फेयरवेल पार्टी में पहनें इन एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत साड़ी, सिंपल लुक में दिखेंगी कयामत

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Apr 10, 2025

आपके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी हो रहा है और आपको सबसे खूबसूरत दिखना है? तो आप इन सेलेब्स की तरह साड़ी पहन सकती हैं.

पार्टी में आप अनन्या पाण्डेय की तरह नेट वाला साड़ी पहन सकती हैं.

खूबसूरत लगने के लिए आप पार्टी में सुहाना जैसी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

अनुष्का शर्मा का फैशन सेंस भी कमाल का है, आप अनुष्का की तरह साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.

पार्टी में सिंपल लुक के लिए आप दीपिका की तरह व्हाइट साड़ी भी पहन सकती हैं.

हीना खान की तरह ब्लैक कटआउट साड़ी भी पार्टी के लिए परफेक्ट ऑप्शन है.

नाईट पार्टी में आप मौनी की तरह शिमरी साड़ी भी पहन सकती हैं.

