फेयरवेल पार्टी में पहनें इन एक्ट्रेस की तरह खूबसूरत साड़ी, सिंपल लुक में दिखेंगी कयामत
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 10, 2025
आपके कॉलेज में फेयरवेल पार्टी हो रहा है और आपको सबसे खूबसूरत दिखना है? तो आप इन सेलेब्स की तरह साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में आप अनन्या पाण्डेय की तरह नेट वाला साड़ी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
खूबसूरत लगने के लिए आप पार्टी में सुहाना जैसी साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का शर्मा का फैशन सेंस भी कमाल का है, आप अनुष्का की तरह साड़ी भी कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
पार्टी में सिंपल लुक के लिए आप दीपिका की तरह व्हाइट साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हीना खान की तरह ब्लैक कटआउट साड़ी भी पार्टी के लिए परफेक्ट ऑप्शन है.
Source:
Bollywoodlife.com
नाईट पार्टी में आप मौनी की तरह शिमरी साड़ी भी पहन सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 50 के बाद भी दिखना चाहती हैं खूबसूरत और हसीन? माधुरी दीक्षित ने बताया 2 असरदार नुस्खे, सुंदरता देख…
अगली वेब स्टोरी देखें.