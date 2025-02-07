दिल्ली में मौजूद इन जगहों पर करें प्यार का इजहार, प्रपोज डे बन जाएगा स्पेशल
Shreya Pandey
| Feb 07, 2025
आप दिल्ली में रहते हैं और अपनी गर्लफ्रेंड को किसी खास जगह पर प्रपोज करना चाहते हैं?
आप दिल्ली में मौजूद इन जगहों पर अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं. ये जगहें बेहद रोमांटिक हैं.
‘चंपा गली’ प्यार का इजहार करने के लिए एकदम सही जगह है. यहां की सुंदर गलियां आपके महबूब को जरुर पसंद आएगी.
‘हौज खास विलेज’ भी कपल्स के लिए परफेक्ट जगह है. यहां की खूबसूरती आपके मौके को और भी खास बना देगी.
रंग-बिरंगे फूलों के बीच बसा हुआ ‘लोधी गार्डन’ कपल्स के लिए एक रोमांटिक जगह है. यहां आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं.
फूलों से सजी हुई ‘सुंदर नर्सरी’ में भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर सकते हैं. यहां की हरियाली आपके मन को मोह लेगा.
‘गार्डन ऑफ फाइव सेंसेज’ लवर्स के लिए बहुत खास जगह है. यहां आप अपने पार्टनर के साथ सुकून के पल बिता सकते हैं.
