Hug Day 2025: गर्लफ्रेंड को हग डे पर दें ये शानदार गिफ्ट्स, जीवन भर यादगार रहेगा ये वेलेंटाइन वीक
Shreya Pandey
| Feb 11, 2025
वेलेंटाइन वीक के छठे दिन को हग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इस दिन कपल्स एक-दूसरे को गले लगाते हैं.
फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते को वेलेंटाइन वीक के रूप में मनाया जाता है. यह हफ्ता सभी कपल्स के लिए बेहद खास होता है.
इस दिन को यादगार बनाने के लिए आप अपनी पाटर्नर को गिफ्ट दे सकते हैं. यह आपके दिन को यादगार बना देगा.
आप अपनी गर्लफ्रेंड को हैंडमेड स्क्रैपबुक बना कर दे सकते हैं. यह आपके पार्टनर को खुश कर देगा.
हग डे पर आप अपनी गर्लफ्रेंड को उनकी पसंदीदा ड्रेस दे सकते हैं.
गर्लफ्रेंड को सरप्राइज देने के लिए आप ‘झुमके’ भी दे सकते हैं. यह लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है.
अगर आपके पार्टनर को किताब पढ़ने का शौक हो तो आप उन्हें रोमांटिक बुक भी गिफ्ट कर सकते हैं.
‘लव नोट जार’ में आप शार्ट लव नोट बना कर उसे अच्छे से डेकोरेट कर अपने पार्टनर को दे सकते हैं.
अगर आपकी महबूबा को गाना सुनना पसंद हो तो आप उन्हें रोमांटिक प्लेलिस्ट भी दे सकते हैं.
