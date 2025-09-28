Navratri 2025: डांडिया नाइट पर ट्राई करें अक्षरा सिंह के स्टाइलिश लुक्स, एक्ट्रेस की तस्वीरें चुरा लेंगी दिल
Masummba Chaurasia
| Sep 28, 2025
Navratri 2025: डांडिया नाइट पर ट्राई करें अक्षरा सिंह के स्टाइलिश लुक्स, एक्ट्रेस की तस्वीरें चुरा लेंगी दिल
अक्षरा सिंह ने अपने लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से इंटरनेट पर वायरल हो रहीं हैं.
इन तस्वीरों में अक्षरा कलरफुल लहंगा चोली में नजर आ रही हैं, जिसमें उनकी खूबसूरती देखते ही बन रही है.
एक्ट्रेस ने ऑक्सीडाइज जूलरी के साथ अपने इस लुक को कंप्लीट किया है.
तो अगर आप भी डांडिया नाइट का प्लान बना रहीं हैं, और ड्रेस अभी तक डिसाइड नहीं हुई, तो एक्ट्रेस के आउटफिट से टिप्स ले सकती हैं.
आप भी एक्ट्रेस की तरह उनके लुक को रिक्रेट कर इवेंट में चार-चांद लगा सकती हैं.
जब आप इस तरह से कलरफुल आउटफिट के साथ इवेंट में पहुंचेंगी, तो सबकी नजरें आप पर अटक जाएंगी.
