भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने की दूसरी शादी? दुल्हन वाला लुक हुआ वायरल
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Jul 05, 2026
भोजपुरी से टीवी तक काम करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा की नई तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
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मोनालिसा लाल जोड़े में नजर आ रही हैं. वह दुल्हन वाले लुक में काफी खूबसूरत लग रही हैं.
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उनकी तस्वीरें देख लगेगा कि वह शादी करने जा रही हैं. हालांकि, उन्होंने कैप्शन में सब बता दिया है.
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मोनालिसा ने तस्वीरें शेयर करते हुए बताया है कि ये 'द दुल्हन' के कैरेक्टर की हैं.
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एक्ट्रेस मोनालिसा की ये लेटेस्ट फोटोज उनकी रियल लाइफ से नहीं बल्कि रील लाइफ से जुड़ी हैं.
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मोनालिसा की ये तस्वीरें फैंस को काफी पसंद आ रही हैं और वह उनको लेकर कमेंट कर रहे हैं.
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एक्ट्रेस की सोशल मीडिया पर जबरदस्त फैन फॉलोइंग और उनकी तस्वीरें आए दिन वायरल होती हैं.
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