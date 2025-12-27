शॉर्ट ड्रेस में कमाल लगती हैं मोनालिसा, फ्लॉन्ट करती हैं फिगर
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 27, 2025
भोजपुरी और टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हैं.
एक्ट्रेस अक्सर अपनी खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं.
मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज आए दिन उनके तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींचता है.
मोनालिसा शॉर्ट ड्रेस में फोटोशूट करवाती हैं. वह रिवीलिंग ड्रेस में अपने फोटोज शेयर करती रहती हैं.
एक्ट्रेस अपने फोटोशूट के दौरान कर्वी फिगर फ्लॉन्ट करने का मौका कभी नहीं छोड़ती हैं.
मोनालिसा की शॉर्ट ड्रेस वाली तस्वीरों को उनके फैंस पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं.
मोनालिसा की तरह शॉर्ट ड्रेस उनकी फीमेल फैंस ट्राई कर सकती हैं. उनकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे.
