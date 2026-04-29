मोनालिसा ने स्टाइलिश ड्रेस में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
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Bollywoodlife.com
| Apr 28, 2026
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर कहर ढाया है.
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मोनालिसा ने अपने लेटेस्ट फोटोशूट की ग्लैमरस झलक फैंस को दिखाई है.
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मोनालिसा ग्रीन कलर की स्टाइलिश ड्रेस पहने हुए नजर आ रही हैं.
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एक्ट्रेस ने कैमरे के सामने एक से बढ़कर पोज देकर फैंस को दीवाना बनाया है.
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एक्ट्रेस की प्यारी स्माइल देख फैंस अपने दिल की बात कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं.
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मोनालिसा के लिए ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने अपने अंदाज से ध्यान खींचा है.
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वह अक्सर अपने सिजलिंग अवतार से फैंस को मदहोश करने में कामयाब रहती हैं.
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