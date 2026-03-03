होली के रंग में रंगी मोनालिसा, शिमरी शॉर्ट ड्रेस में एक्ट्रेस ने दिए दिलकश पोज
Sadhna Mishra
| Mar 02, 2026
भोजपुरी स्टार मोनालिसा अक्सर अपनी फोटोज से इंटरनेट का पारा हाई करती रहती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने होली वाइब्स वाली तस्वीरें शेयर की है.
मोनालिसा ने प्री होली सेलिब्रेशन की कुछ झलकियां अपने चाहने वालों के साथ शेयर की है.
इन पिक्चर्स में उन्होंने व्हाइट कलर की शिमरी ड्रेस में पोज देते नजर आ रही हैं.
फोटोज को शेयर करते हुए मोनालिसा ने कैप्शन में लिखा, 'होली से पहले का जश्न कुछ ऐसा है.'
बता दें कि, 2 मार्च को होलिका दहन है और 4 मार्च को रंग खेला जाएगा.
