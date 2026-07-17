मोनालिसा का ये लेटेस्ट ट्रेडिशनल लुक देख फैंस खो बैठे होश, कमेंट सेक्शन में बांधे तारीफों के पुल!

एक्ट्रेस अक्सर अपने फैशन स्टेटमेंट से चर्चा में रहती हैं. इस बार भी उनका ट्रेडिशनल अवतार फैंस को इतना पसंद आया कि कमेंट सेक्शन उनकी तारीफों से भर गया. Source: Bollywoodlife.com