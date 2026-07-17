मोनालिसा का ये लेटेस्ट ट्रेडिशनल लुक देख फैंस खो बैठे होश, कमेंट सेक्शन में बांधे तारीफों के पुल!
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 17, 2026
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने गोल्डन ऑर्गेंजा साड़ी और मल्टीकलर ब्रोकैड ब्लाउज में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.
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मोनालिसा ने लुक को हैवी गोल्डन झुमकों, सॉफ्ट कर्ली हेयर और न्यूड मेकअप के साथ पूरा किया.
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कैमरे के सामने मोनालिसा ने एक से बढ़कर एक ग्लैमरस पोज दिए. उनकी कॉन्फिडेंट स्माइल और एक्सप्रेशंस ने फैंस का ध्यान खींच लिया.
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तस्वीरों पर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं. एक ने लिखा, 'ब्यूटी क्वीन' दूसरे ने कमेंट किया, 'उम्र बस एक नंबर है.'
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कई फैंस ने मोनालिसा को 'गॉर्जियस', 'स्टनिंग' और 'एवरग्रीन ब्यूटी' जैसे कॉमेंट्स के साथ उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं.
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मोनालिसा की ये तस्वीरें शेयर होते ही तेजी से वायरल होने लगीं. फैंस लगातार लाइक, हार्ट और फायर इमोजी के साथ अपना प्यार जता रहे हैं.
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एक्ट्रेस अक्सर अपने फैशन स्टेटमेंट से चर्चा में रहती हैं. इस बार भी उनका ट्रेडिशनल अवतार फैंस को इतना पसंद आया कि कमेंट सेक्शन उनकी तारीफों से भर गया.
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