मोनालिसा ने दिए एक से बढ़कर एक पोज, खूबसूरती पर फिदा हुए फैंस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 16, 2026
एक्ट्रेस मोनालिसा का ग्लैमरस अंदाज अक्सर उनके तमाम चाहने वाले फैंस का ध्यान खींचता है.
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सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली मोनालिसा आए दिन अपने फोटोशूट की झलक दिखाती हैं.
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मोनालिसा ने फिर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह रिवीलिंग ड्रेस पहने नजर आ रही हैं.
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मोनालिसा ने लेटेस्ट फोटोशूट में व्हाइट कलर की फ्लोरस ड्रेस में अपना फिगर फ्लॉन्ट किया है.
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मोनालिसा के खुले बाल उनकी खूबसूरती बढ़ा रहे हैं तो उनके इयररिंग्स ने ध्यान आकर्षित किया है.
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एक्ट्रेस ने फोटोशूट के दौरान एक से बढ़कर पोज दिए हैं. उनकी एक-एक अदा फैंस को भा रही है.
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मोनालिसा के फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की मुस्कान से लेकर उनकी अदाओं पर कमेंट कर रहे हैं.
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