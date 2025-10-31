मोनालिसा का एलिगेंट साड़ी लुक हुआ वायरल! जानें कैसे आप भी पा सकती हैं ऐसा ग्रेसफुल अंदाज
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 31, 2025
मोनालिसा ने ऑलिव ग्रीन कलर की सिंपल लेकिन एलीगेंट साड़ी पहनी है, जो हर स्किन टोन पर खूबसूरत लगती है.
साड़ी की गोल्डन लेस बॉर्डर इसे फेस्टिव और पार्टी लुक देती है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर कैरी कर सकती हैं.
यह साड़ी हल्के फैब्रिक की है, जिससे इसे लंबे समय तक पहनना आसान रहता है.
शादी या रिसेप्शन जैसे फंक्शन में यह परफेक्ट ऑप्शन है.
मोनालिसा ने ग्रीन साड़ी के साथ डार्क ग्रीन ब्लाउज पहना है, जो कलर ब्लेंडिंग का शानदार उदाहरण है.
उन्होंने सिर्फ गोल्डन ब्रेसलेट और रिंग पहनी हैं, जिससे पूरा फोकस साड़ी पर बना रहता है.
सॉफ्ट वेवी हेयरस्टाइल उनके लुक को और ज्यादा फेमिनिन बनाता है. इस तरह का हेयरस्टाइल किसी भी इवेंट में सूट करता है.
मोनालिसा की प्यारी स्माइल इस लुक को और ज्यादा नेचुरल और रिफ्रेशिंग बना रही है.
चाहे त्योहार हो, फैमिली फंक्शन या ऑफिस पार्टी इस तरह की साड़ी हर मौके पर पहन सकते हैं.
