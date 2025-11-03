मोनालिसा ने वन पीस ड्रेस में बिखेरा हु्स्न का जलवा, कर्वी फिगर पर लट्टू हुए फैंस
Sadhna Mishra
| Nov 03, 2025
भोजपुरी स्टार मोनालिसा ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीरें शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया है.
ब्लू वन पीस ड्रेस में मोनालिसा ने नेचर व्यू के किनारे दिलकश पोज दिए. तस्वीरों में एक्ट्रेस के कर्वी फिगर पर फैंस फिदा हो गए हैं.
तस्वीरों को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में ब्लू हार्ट इमोजी बनाया.
फैंस ने कमेंट सेक्शन में प्यार लुटाते हुए लिखा, 'आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं.' किसी ने 'बोल्ड' तो किसी ने 'बिंदास' बताया.
मोनालिसा का ये लेटेस्ट लुक सोशल मीडिया पर ग्लैमर और एलीगेंस का परफेक्ट कॉम्बो बताया जा रहा है.
अगर आप पार्टी के लिए कोई ड्रेस तलाश रही हैं, तो मोनालिसा का ये लुक बिल्कुल परफेक्ट है और आप इसे कॉपी कर सकती हैं.
बता दें कि, मोनालिसा भोजपुरी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं.
