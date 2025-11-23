माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र... मोनालिसा के संस्कारी लुक के कायल हुए फैंस, देखें तस्वीरें
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 23, 2025
भोजपुरी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपने नाम का परचम लहराने वाली एक्ट्रेस मोनालिसा एक बार फिर चर्चा में हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्सर बोल्ड और हॉट तस्वीरों से फैंस के पसीने छुड़ाने वाली मोनालिसा ने अब साड़ी में अपनी कातिल अदाएं दिखाई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा ने मरून कलर की साड़ी में अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
इन फोटोज में मोनालिसा का बिल्कुल संस्कारी लुक देखने को मिल रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
पिक्चर्स में एक्ट्रेस माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और हाथ में चूड़ियां पहने नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भोजपुरी क्वीन की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में मोनालिसा एक से बढ़कर एक कातिल अदाओं के साथ पोज देती नजर आ रही हैं, जो फैंस को दीवाना बना रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मोनालिसा का ये लुक वाकई तारीफ के काबिल है. इस लुक को आप भी शादी या पार्टी में आसानी से कैरी कर सकती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'धुरंधर' से पहले निपटा लें रणवीर सिंह की ये हिट फिल्में, OTT पर कर रही हैं ट्रेंड
अगली वेब स्टोरी देखें.