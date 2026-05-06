पर्पल ड्रेस में खिल उठीं वामिका गब्बी, सिजलिंग पोज से धड़काया फैंस का दिल; इंटरनेट पर मचा बवाल
Sadhna Mishra
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Bollywoodlife.com
| May 05, 2026
पंजाब की कुड़ी और ओटीटी क्वीन वामिक गब्बी इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं.
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अपनी बेहतरीन एक्टिंग से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली वामिका ने अब अपनी तस्वीरों से फैंस का दिल धड़का दिया है.
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एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट फोटोज शेयर की हैं.
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इन पिक्चर्स में वो ऑफ शोल्ड पर्पल ड्रेस में शानदार पोज दे रही हैं.
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एक्ट्रेस का ये लुक उनके फैंस को खूब पसंद आ रहा है और वो वामिका पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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बता दें कि, वामिका 'भूत बंगला' के बाद जल्द ही फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' में नजर आने वाली हैं.
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आयुष्मान खुराना स्टारर 'पति पत्नी और वो दो' 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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