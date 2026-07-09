भूमि पेडनेकर ने लहंगे में दिखाईं दिलकश अदाएं, स्माइल जीत लेगी दिल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 09, 2026
एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर अपनी एक्टिंग के साथ ही ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर हाल ही अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंची थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर ने अंशुला कपूर के वेडिंग रिस्पेशन के दौरान लहंगा पहना हुआ था.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपनी प्यारी स्माइल से वेडिंग रिसेप्शन की पार्टी में चार चांद लगा दिए.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर के मेकअप से लेकर उनके खुले बाल खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
भूमि पेडनेकर के वेडिंग रिसेप्शन में एंट्री करते ही उनकी तरफ पैप्स के कैमरे घूम गए.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की नई तस्वीरें वायरल होते ही फैंस के दिल धड़क रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: श्वेता तिवारी ने ब्लैक ड्रेस में गिराईं बिजलियां, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'आप तो पुरानी शराब...'
अगली वेब स्टोरी देखें.