भूमि पेडनेकर ने लहंगे में दिखाईं दिलकश अदाएं, स्माइल जीत लेगी दिल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jul 09, 2026

एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर अपनी एक्टिंग के साथ ही ग्लैमरस अदाओं के लिए जानी जाती हैं.

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भूमि पेडनेकर हाल ही अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर के वेडिंग रिसेप्शन में पहुंची थीं.

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भूमि पेडनेकर ने अंशुला कपूर के वेडिंग रिस्पेशन के दौरान लहंगा पहना हुआ था.

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एक्ट्रेस ने अपनी प्यारी स्माइल से वेडिंग रिसेप्शन की पार्टी में चार चांद लगा दिए.

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भूमि पेडनेकर के मेकअप से लेकर उनके खुले बाल खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे.

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भूमि पेडनेकर के वेडिंग रिसेप्शन में एंट्री करते ही उनकी तरफ पैप्स के कैमरे घूम गए.

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एक्ट्रेस की नई तस्वीरें वायरल होते ही फैंस के दिल धड़क रहे हैं.

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